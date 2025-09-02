Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne Dr. Akkçiçek Hastanesi’ne kaldırılan dört personelde gaz zehirlenmesi bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali’nde kimyasal madde sızıntısından etkilendiği iddia edilen dört personelin, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı ve gereken tüm tetkiklerin doktorlar tarafından yapıldığı kaydedildi.

“Aldığımız bilgilere göre dört personelimizde de ‘gaz’ veya herhangi bir ‘zehirlenme’ bulgusuna rastlanmadığı tespit edilmiştir” denilen açıklamada, buna bağlı olarak konuyla ilgili soruşturmanın ilerletileceği ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.