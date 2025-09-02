Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i ziyaret ederek, vakıflara ait binaların elektrik işleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Birlikten verilen bilgiye göre, ziyarette, KTEMB Başkanı Türkay Uzun Sılalı ve İdare Amiri Osman Asilzade yer aldı.

Ziyarette konuşan KTEMB Başkanı Türkay Uzun Sılalı, son dönemde Vakıflar İdaresi’ne ait bazı binalarda elektrik işlerinin, 51/2006 sayılı KTEMB Yasası’na aykırı olarak, Birliğe üye olmayan kişiler tarafından yapıldığını savundu. Sılalı, hibe amaçlı olarak yurt dışında açılan ihalelerde bu sorunun yaşandığını belirterek, işi üstlenecek müteahhitlerin KTEMB’ye üye olma zorunluluğunun ihale şartnamelerine eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik tesisatlarının ülkede “BS” standartları ve Kıb-Tek yerel nizam ve kuralları doğrultusunda yapıldığını hatırlatan Sılalı, yurt dışından gelen ve sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan firmaların bu işleri sağlıklı bir şekilde uygulayamayacağını ifade etti.

Uygulamalar arasındaki ciddi farklılıklara dikkat çeken Sılalı, standartlara uygun olmayan elektrik tesisatlarının can ve mal güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu belirterek, ihale şartnamelerinde KTEMB üyeliğinin özellikle vurgulanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.