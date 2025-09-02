Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede yapılan son ölçümlerde herhangi bir klor gazı sızıntısı tespit edilmediğini bildirerek, sağlık açısından bir tehlike bulunmadığını kaydetti.

Kırok, Teknecik Elektrik Santrali’nde gündeme gelen klor gazı konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, firmanın, cuma gününden itibaren bölgede çalışmalarına başladığını belirtti.

Kırok, belediye zabıta ekipleri, polis, sivil savunma, Girne Kaymakamlığı, Kıb-Tek yetkilileri ve itfaiye ekipleri ile yapılan istişarelerin ardından gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

-“Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, sızan klor gazı yok”

Klor gazı sızıntısı ile ilgili basında çıkan haberlere değinen Kırok, firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, sızan klor gazı olmadığını ve sağlık açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını ifade etti.

Firmanın çalışmalarını halen sürdürdüğünü kaydeden Kırok, son kalan tüplerin boşaltma işleminin ardından işlemlerin cuma gününe kadar tamamlanacağını belirtti.

Kırok ayrıca, saat 15.30 civarında yapılan son ölçümlerde herhangi bir klor gazı sızıntısı tespit edilmediğinin, ilgili şirket tarafından bildirildiğini kaydetti.