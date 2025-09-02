Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “öğretmenlere hakaret edildiği” gerekçesiyle yarın Milli Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bırakıp, basın açıklaması yapacak.

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, Öğretmenler Yasası değiştirilerek, öğretmenlere zorla dayatılan hizmet içi eğitimlerde bakanlık adına İngilizce öğretmenlerin eğitimini üstlenen kişinin, dil ve üslubunu eleştirdi.

"Niteliksiz, verimsiz, göstermelik" eğitimler düzenlendiğini savunan Gökçebel, birçok özel üniversite ve şirketlere "para aktarılan" bu eğitimlerde öğretmene hakaret eden kişilerin eğitmen olarak atandığını iddia ederek, “Bu durum sürekli öğretmen statüsüne saldıran, öğretmeni suçlayan, aşağılayan, cezalandıran bir anlayışın sınıftaki yansımasından başka bir şey değildir” dedi.

Tahir Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı ve hükümetin, eğitim adına attığı her adımın “fiyasko” ile sonuçlandığını ileri sürdü. Özellikle 2008 ve 2011 sonrası atanan öğretmenlerin ciddi sorunları olduğunu ifade eden Gökçebel, defalarca eğitim bakanı, meclis başkanı, milletvekilleri, partiler, başbakan, bakanlarla görüşülerek, sorunların yazılı ve sözlü anlatıldığını ancak hiçbir olumlu adım atılmadığını kaydetti.

2023 yılının Mayıs ayında Öğretmenler Yasası değiştirilerek, öğretmenlere zorla “hizmet içi eğitimi” dayatıldığını öne süren Gökçebel, bugün niteliksiz, verimsiz, göstermelik eğitimler düzenlendiğini savundu.

Tahir Gökçebel, öğretmenin emeğinin ve özverisinin görmezden gelindiğini, yüzlerce sorun karşısında “ben yaptım oldu” anlayışıyla hareket edildiğini, öğretmenin değerlendirmesine saygı duyulmayıp, öğrencilerin Bakanlar Kurulu kararı ile geçirildiğini ve öğretmenlere haksız kesinti yapıldığını ileri sürdü.

Gökçebel, adi suçlular korunurken, yüzlerce sorunla boğuşan okul idarecileri ve öğretmenlerin uydurma suçlarla yargılandığını, soruşturulduğunu, nakil, izin, görevlendirme gibi haklarının gasp edildiğini iddia etti. “Öğretmenlerimize yapılan bu hakareti, aynen Eğitim Bakanlığı’na, hükümetine iade ediyoruz” diyen Gökçebel, şunları kaydetti:

“Öğretmene, statüsüne, haklarına sürekli saldıran; öğretmenlere, öğrencilere destek yerine baskı yapan, angaryaya zorlayan bu anlayışa karşı 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bırakılacak, basınımıza geniş açıklama yapılacaktır.”