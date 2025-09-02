Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği Başkanı Şevki Turanlı ve yönetim kurulunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyada çok büyük bir değişim yaşandığını, çağın iletişim ve bilişim çağı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs adasındaki zenginliklere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojiyi kullanarak bu zenginliklerin ileriye taşınabileceğini belirtti.

Değerli çalışmalar yürüten derneğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılarının devamını diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, altyapı çalışmaları ile dijital dönüşümün tamamlanması durumunda Kıbrıs’ın bilişim adası olacağını kaydederek, bunun ülkeye önemli kazançlar sağlanacağını kaydetti.

Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği Başkanı Şevki Turanlı ise, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, yürütülen projeleri anlattı.