PGM İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta ülkede genelinde çıkan 9 yangın olayında 851 bin TL'lik hasar meydana geldiğini açıkladı.

PGM İtfaiye Müdürlüğü'nün 22-28 Aralık tarihlerini kapsayan itfaiye raporunda, yangınların muhtemel sebepleri elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti ve baca içerisinde biriken yağ tortularının ısınıp alevlenmesi olarak sıralandı. Lefkoşa'da 3, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa'da da ise ikişer yangın çıktı

Özel servis olaylarının ise; yüksek ağaçta ve elektrik direkleri üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, sağanak yağışlar sonrası evlerin bahçesinde ve bodrum katlarında biriken suyun tahliye edilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.

Özel servis olaylarının bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa'da 6, İskele'de 3, Güzelyurt'ta 3, Çağlayan'da 2, Girne'de 2, Gazimağusa'da 1 ve Yeşilköy'de 1 servis olayına müdahale edildi.