03.07.2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Zümrütköy’de sakin Derviş DALLI (E-54) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

03.07.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Kumyalı’da sakin MS Frances Kathleen KWHITE (K-77) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

04.07.2026 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Yenierenköy’de sakin Akan HASAPOĞLU (E-56) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.