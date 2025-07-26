UBP GAZİMAĞUSA İLÇESİ KADIN KOLLARI NAHİT ÖNCÜ BASKANLIĞINDA SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Ergün Yahat

"25 Ekim’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ersin Tatar’a tam destek vereceğini açıklayan UBP’nin kalesi olarak bilinen ilçede, Nahit Öncü başkanlığında bugün bir yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Kadın Kolları Başkanı Sevim Özdemir’in de katıldığı toplantıda, seçim süreciyle ilgili istişarelerde bulunuldu."