Fileleftheros gazetesi “Muhalefet Nedeniyle İşgal Bölgelerine F-16 Sözü Verdiler” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’deki muhalefet partilerinin, Yunan F-16’larının Baf’a gönderilmesinin ardından hükümete, Türk savaş uçaklarının da gönderilmesi için baskı yaptığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye’nin KKTC’ye, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a gönderdiği kadar, yani 4 tane savaş uçağı gönderme niyetinde olduğunu kaydetti.

Haberde, Türkiye’nin savaş uçaklarını KKTC’nin güvenliğini sağlamak için gönderdiği ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta ilk kez Avrupa yılan balığı “anquilla anquilla” saptandı
Haber, Politis gazetesinde “Türk F-16’ları İşgal Bölgelerinde”, Alithia gazetesinde de “Türkiye Karar Veriyor-İşgal Bölgelerine F-16 İçin Bakanlar Kurulu” başlıklarıyla aktarıldı.