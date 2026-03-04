Almanya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamayı planlamadığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi GKRY'ye askeri destek sağlamayı planlayıp planlamadığı sorusuna "Hükümetimiz şu anda askeri destek sağlamayı planlamıyor. NATO bölgesinin de kapsandığı bölgesel yardım ve bölgesel kapsama çerçevesinde, bu konuda gerekli önlemlerin alındığını düşünüyorum." cevabını verdi.

Almanya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Kornelius, GKRY'ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı konusunda temas halinde olduklarını aktardı.

Kornelius, ilgili tarafları ve özellikle İran'ı, bu çatışmayı Avrupa topraklarına yaymamaları konusunda uyaran diğer Avrupalı ortakların uyarılarına da katıldığını sözlerine ekledi.

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üslere İHA çarpması ve üslere yönelen İHA'ların savaş uçakları ile vurulmasının ardından GKRY'deki güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak, Baf Havalimanı geçici olarak boşaltılmıştı.