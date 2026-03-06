“Sigmalive” internet sitesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Öncelikle, teyakkuz halinde olduklarını söyleyen Hristodulidis, sakin ve soğukkanlı kalınması gerektiğini ayrıca vatandaşlardan talimatlara kesinlikle uymalarını istediklerini ifade etti.

Hristodulidis, ayrıca “Avrupa ülkelerinden gelen yardımlar konusunda Türkiye'nin vereceği reaksiyon ile ilgilenmediğini” de savundu. Hristodulidis, öncelikli konunun halkın güvenliği olduğuna da dikkati çekti.

-Kombos

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İngiliz Sky News’e verdiği röportajda, saldırıların hedefinin Güney Kıbrıs olmadığını açıkladı.

Kombos açıklamasında, alarm olaylarının İngiliz üsleriyle ilgili olduğunu ayrıca İngiltere, Yunanistan, Fransa ve İspanya’nın bölgede askeri unsurların geliştirilmesine koydukları katkıyı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kombos, Rum Yönetimi’nin güvenliğini artırmak için diğer ülkelerle de iş birliği içine olduğunu belirtti.