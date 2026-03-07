Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İngiliz üslerinin adadaki mevcut durumun bir parçası olduğunu ve yaşanan güvenlik gelişmeleri çerçevesinde ele alındığını söyledi.

BBC’ye konuşan Kombos, İngiliz üsleri konusunun uzun süredir hem iç politikada hem de uluslararası düzeyde gündemde olduğunu belirterek, son gelişmelerin ardından bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kombos, şu anda önceliklerinin yaşanan krizin yönetilmesi olduğunu vurgulayarak, “Şu an odaklandığımız konu mevcut durum ve bu krizi nasıl yöneteceğimizdir” dedi. Kombos ayrıca, durumun yatışmasının ardından son günlerde yaşanan gelişmelerden çıkarılacak derslerin değerlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Öte yandan Ağrotur ve Dikelya’daki İngiliz üslerinin rolü uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ederken, ABD, İsrail ve İran arasındaki artan gerilim nedeniyle üslerle ilgili eleştirilerin son günlerde yeniden yoğunlaştığı belirtiliyor.