Politis’e göre, Avrupa yılan balığı varlığı, Rum Teknoloji Üniversitesi (TEPAK), “Bournemouth University”, “University of the Highlands and Islands” ve İngiltere “Environment Agency” iş birliğinde yapılan araştırmada dere ve göletler (iç sularda) saptandı.

Haberde “Journal of Fish Biology” isimli dergide de yayınlanan bilginin, Doğu Akdeniz’deki türlerin yaşam döngüsüyle ilgili şu ana kadarki verileri değiştirdiğine dikkat çekildi.

Yapılan araştırmalarda Oroklini göletinde 473 ve Poli deresinde 4 Avrupa yılan balığı saptandığı bilgisi verildi.

Avrupa yılan balığı, hayatının büyük bir kısmını tatlı sularda (nehir ve göller) geçiren ancak üremek için binlerce kilometre yol katederek Atlas Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi’ne giden bir türdür.

Karın yüzgeçleri olmayan, sadece göğüs ve sırt yüzgeçleri bulunan balığın avlanması ve ticareti nesli tehlike altında olduğu için uluslararası (CITES gibi) ve yerel düzenlemelerle sıkı kotalara tabi tutuluyor.