Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e teşekkür etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İspanya’nın Kıbrıs’a yönelik desteğine teşekkür etti. Hristodulidis, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve İspanya hükümetinin Kıbrıs’a somut destek verme kararının, iki ülke arasındaki yakın ilişkileri ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki dayanışmayı yansıttığını ifade etti.

İspanya hükümeti dahil bazı Avrupa ülkeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e askeri varlık gönderme kararı almıştı.