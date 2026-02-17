Onlarca yıldır ABD ambargosu altındaki Küba'da yaşam, Washington’ın Venezuela’ya geçen ay düzenlediği operasyonun ardından iyice zorlaştı.

Reuters, yakıt kıtlığı nedeniyle çöp kamyonlarının çalışamadığını ve başkent Havana’da sokakların atıkla dolduğunu yazıyor.

Küba devletine ait medya kuruluşu Cubadebate’in aktardığına göre başkentteki 106 çöp kamyonundan sadece 44’ü faal.

Yetkililer, çürümüş gıdaların sinekleri çekerek 11 milyonluk şehirde salgın hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Şehir sakinlerinden Jose Ramon, "Her yer bu durumda. Çöp kamyonu gelmeyeli 10 günden fazla oldu” diyor.

Başkentteki bazı bölgelerde yakıt kıtlığı nedeniyle devlete ait elektrikli araçlarla ulaşım sağlanıyor.

Havana’daki Alamar bölgesinde yaşayan Eugenio Gainza, "Günde 16 sefer yapıyoruz, yakıt yok. Bu bölgeyi destekleyen tek ulaşım aracı bu" diyor.

Barbaro Castaneda da adada ulaşımın büyük ölçüde elektrikli araçlarla sağlandığını belirterek "Bunlar olmasa şehir tamamen felce uğrardı” ifadelerini kullanıyor.

Amerikan özel harekat ekipleri, aylar süren askeri yığınağın ardından 3 Ocak'ta Venezuela'ya kara harekatı başlatmış, başkent Karakas'ı bombalarken Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i de gece baskınıyla kaçırmıştı.

Trump, 29 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle Küba'yı "ulusal güvenliğe olağanüstü tehdit" diye niteleyerek, adaya petrol tedarik eden ülkelere yeni gümrük vergileri uygulanmasının önünü açmıştı.

Havana yönetiminin şu anda tek büyük petrol tedarikçisi Meksika. Ancak petrol sevkıyatlarının insani yardım olduğunu belirterek tedarike devam edeceklerini söyleyen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Washington’ın baskısı karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.

Diğer yandan Meksika, Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdiğini 9 Şubat’ta duyurmuştu. Şili yönetimi de ada ülkesine insani yardım gönderileceğini açıklamıştı.

Bunlara ek olarak Rusya da Küba’ya petrol sevkıyatına hazırlanıyor. Rus gazetesi İzvestiya’nın geçen haftaki haberinde, sevkıyatın kısa sürede başlamasının beklendiği yazılmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Kübalı yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'taki açıklamasında, aralıktan beri dışarıdan yakıt alamadıklarına dikkat çekerek, “Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" demişti.