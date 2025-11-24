Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tuğcu, yazılı açıklamasında basına yönelik artan tehditlerin toplumun haber alma hakkına ve demokrasinin temel değerlerine doğrudan saldırı olduğunu kaydederek, “Gazetecilerin korku ve baskı altında çalışmak zorunda bırakılması kabul edilemez” dedi.

Basının özgür olmadığı bir ülkede gerçeklerin karanlığa gömüldüğünü, kamuoyunun susturulduğunu, adaletin zedelendiğini belirten Ahmet Tuğcu, her görüşten gazetecinin güven içinde görevini yapabileceği, şeffaf ve demokratik bir toplum için basına yönelik baskı ve tehditlerin son bulmasını talep etti.

Ahmet Tuğcu, açıklamasında, “Özgür basın susturulamaz” ifadelerine de yer verdi.