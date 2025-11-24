İskele bölgesinde, Kilitkaya, Mersinlik, Kaplıca ve çevre köylerin su sıkıntısını giderecek atıl kuyunun yeniden faaliyete geçtiği açıklandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Ekibi ile Su İşleri Dairesi’nin ortak yürüttüğü proje sayesinde Kaplıca–Büyükkonuk arasında kalan Kilitkaya’nın üst kısmındaki Ayfodi Tepesi’ndeki atıl kuyu faaliyete geçti.

Proje kapsamında 10 kilometrelik su hattı yenilendi. Çalışmalar kapsamında bölgedeki mevcut su deposu da tamir edildi ve tankerler için su dolum yeri yapıldı. Yeni düzenlenen tanker dolum alanına bir de yangın vanası yerleştirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bugün çalışmaları yerinde inceleyerek hem ekibi tebrik etti hem de Su İşleri Dairesi’ne iş birliğinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bölge halkının suya kesintisiz erişimi için projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.