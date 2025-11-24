Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), aydınlık geleceğin öğretmenlerin emeği ve toplumun ortak iradesiyle kurulacağını kaydederek, mücadelenin de yolun da ortak olduğu vurgulandı.

Partiden yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü açıklamasında, her çocuğa eşit, nitelikli ve çağdaş eğitim ulaştırmak için görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür edildi.

24 Kasım’ın yalnızca kutlama günü değil; laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunanların dayanışmasını görünür kılan, toplumsal sorumluluğu hatırlatan bir gün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, CTP’nin eğitimle ilgili görüşleri de hatırlatıldı.

Laik, bilimsel ve çağdaş eğitimin toplumun ortak geleceğinin teminatı, kamusal eğitimin güçlendirilmesinin de eğitimde fırsat eşitliğinin vazgeçilmez koşulu olduğu ifade edilen açıklamada, “Öğretmenin itibarı, güvencesi ve çalışma koşulları, eğitimin niteliğinin belirleyicisidir” denildi.

Her çocuğun erişilebilir, güvenli ve kapsayıcı bir okul ortamına sahip olmasının devletin temel sorumluluğu olduğunun da kaydedildiği CTP açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Bizlere düşen; öğretmenlerin yıllardır sürdürdüğü haklı mücadeleye sahip çıkmak, eğitimi bir sektöre dönüştüren, okulları kaynak yoksunluğuna mahkûm eden ve öğretmeni itibarsızlaştıran politikalara karşı durmaktır. Çocuklarımızın geleceğini korumak, hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve sorumlulukla, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutlarız.

Mücadelemiz ortaktır, yolumuz ortaktır. Aydınlık bir geleceği, öğretmenlerimizin emeği ve toplumun ortak iradesiyle birlikte kuracağız.”