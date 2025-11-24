BU ÖDEMEYE DİKKAT !…

GİRNE HASTANESİ İHALESİNDE TÜFEKÇİ’YE 6 AYDIR ÖDENMEYEN YAKLAŞIK SEKİZ YÜZ MİLYON TL ACELEYLE ÖDENİYOR MU ?

BU ACELENİN SEBEBİ NEDİR ?

200 MİLYON BEDELLE VE RÜŞVET KARŞILIĞI İHALE EDİLDİĞİ SORUŞTURMASIYLA MİK BAŞKANI SALİH CANSEÇ TUTUKLUYKEN GİRNE HASTANESİYLE İLGİLİ TÜFEKÇİ’YE ACELEYLE 800 MİLYON EKSTRA ÖDEME YAPILMASI EMRİNE KİM DUR DİYECEK ?

Talimatlar ile kazanılan! şaibeli ihalelerin ödemesinde gözler Maliye Bakanlığına çevrildi.

ÖZDEMİR BEROVA ÖDEME TALİMATI VERDİ Mİ?

MİK Başkanı Salih Canseç'in Devlet ihalelerinde yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmasının ardından dikkatler Ünal Üstel Hükümetinin ihale şampiyonu iş insanına çevrildi.

Şaibeli ihaleleri alan Hüseyin Tüfekçi'nin de polis sorgusunda ortaya koyduğu iddiaların ardından kazandığı ihaleler ile ilgili yaklaşık 800 milyon TL'lik devlet ödemesinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

KIBRIS MANŞET olarak soruyoruz iddiaların titizlikle araştırıldığı bu dönemde şaibeli iddiaları ile gündeme gelen ihalelerin ödemeleri Mali Polis tarafından durdurulacak mı?

Maliye Bakanı Özdemir Berova mercek altındaki ihaleler ile ilgili bugüne kadar Devletin ödeme yapmasını askıya aldı mı yoksa ödemelerin devam etmesi yönünde mi talimat verdi?

Maliye Bakanı Özdemir Berova'ya ödensin talimatı verildi mi?