Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, kadına yönelik şiddetle mücadele için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin en erken zamanda açılması gerektiğini söyledi.

Özdenefe, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan, cinsiyet temelli ve ciddi bir insan hakkı ihlali olduğuna işaret etti.

-Her kadın, güvenli, saygın ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir"

Özdenefe, "Kadınlara yönelik şiddet, bireysel bir sorun değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir sorundur. Bu bağlamda, kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerinin ortak iradeyle harekete geçmesi gerekmektedir. Her kadın, güvenli, saygın ve onurlu bir yaşam hakkına sahiptir" dedi.

Kadınların Kuzey Kıbrıs'ta hala daha fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kaldığına işaret eden Özdenefe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece 2025 yılının ilk 10 ayında 879 şiddet şikayeti polis kayıtlarına geçmiştir. Kayıtlara geçmeyen sessiz sayıları da gözönünde bulundurduğumuzda bu tablo yapısal sorunların ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerini de kadına yönelik şiddetle mücadelenin hayati önemini ayrıca ortaya koymaktadır."

Kadına yönelik şiddetle mücadelede cezai tedbirlerin arttırılmasının yanında, eşitlik temelli yapısal politikaların ve kurumlar arası koordinasyonun hayata geçirilmesi gerektiğini de belirten Özdenefe, "Bu bağlamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) derhal tam teşekküllü biçimde açılması, şiddetin ana nedenleriyle mücadelede kritik bir gerekliliktir. TOCED, önleyici politikaların güçlenmesini, kadınların destek mekanizmalarına hızlı erişimini ve toplumsal farkındalığın artmasını sağlayacaktır. Özellikle dijital taciz ve elektronik takip gibi yeni şiddet türleri, bu kurumsal yapının aciliyetini ortaya koymaktadır." dedi.

Şiddete maruz kalanlara destek olan başvuru hatları ve kurumların hayati önem taşıdığını kaydeden Özdenefe, açıklamasında "Mevcut destek ağlarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanında, dijital acil bildirim sistemleri, elektronik izleme ve 7/24 erişilebilir psikolojik-hukuki destek mekanizmaları gibi günümüz ihtiyaçlarına uygun mekanizmaların da geliştirilmesi şarttır" ifadelerine yer verdi.

Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetsiz iletişim ve dijital güvenlik eğitimlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Özdenefe, "Kadına yönelik şiddetle mücadele demokratik değerleri, hukuk devletini ve toplumsal adaleti güçlendiren bir süreçtir. Unutulmamalıdır ki her kadın güvenli bir yaşam hakkına sahiptir. Dayanışmayı büyüterek, sesimizi yükselterek ve kararlılıkla hareket ederek şiddetin karanlığını aydınlatabilir, eşit, güvenli ve umut dolu bir geleceği hep birlikte inşa edebiliriz" dedi.