Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede artan suç olaylarıyla ilgili kriz masası oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, yazılı açıklamasında, toplumu bilgilendirme görevi yapan bir gazetecinin ve ailesinin tehdit edildiğini, galericilerin de aynı durumda olduğunu söyleyerek, bu işin çığırından çıktığını kaydetti.

Basına yansımayan bir çok tehdit olayı olduğunu savunan Gürcafer, “Toplum infial içinde” dedi.

Gürcafer, çetelerin ülkeye yönelik iştahının her geçen gün daha da kabardığını iddia ederek, acil kriz masası oluşturulmazsa bu saldırıların kesilmeyeceğini savundu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ceza Yasası’nın acilen gözden geçirilmesi gerektiğini de söyleyerek, caydırıcı düzenlemeler yapılmasının ivedi olduğunu ifade etti.