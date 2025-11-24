Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkan Seran Aysal, yetkililerin ülke için gerekli güvenlik önlemlerini hemen alması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında güvenliğin ülkenin en önemli sorunu haline geldiğini söyleyen Aysal, yurttaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında yetersizlik tartışmalarının arttığını, devlet otoritesine güveninin azaldığını, yurt dışı kaynaklı bazı çevrelerin ülkeye gönderilen iş birlikçileriyle baskı ve tehditle suç işlediğini savundu.

Ülkede bir bataklık yaratıldığını iddia eden Seran Aysal, bunun acilen kurutulması ve toplumsal güvenin sağlanması gerektiğini söyledi.

Üyelerinin her zaman yanında olduklarını belirten KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, baskı ve tehditlere karşı gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Seran Aysal, suçluların ve aracıların süratle tespit edilerek en ağır cezayı almasının toplumsal güveni sağlamada ilk adım olduğunu dile getirdi.