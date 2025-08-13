T&T Havalimanı İşletmeciliği ve Kaner Duty Free, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğiyle “Her damla kan, bir candır” sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, kan bağışı kampanyası 19 Ağustos Salı 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı (Giden yolcu bölümü danışma yanı) ile 20 Ağustos Çarşamba 16.30 ile 22.00 saatleri arasında Taşyapı İnşaat Şantiye bölümünde gerçekleştirilecek.

-Özçelik: “Kan bağışı konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz”

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’ndaki tüm işletmeler ile kurum ve kuruluşların çalışanlarıyla ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kan vermenin önemine vurgu yapan Özçelik, “Vereceğiniz kan birinin yaşama tutunmasını sağlıyorsa manevi olarak huzur duymanız gerekir. Kan, bugün bize lazım olmasa yarın çok sevdiğimiz bir kişinin ihtiyacı olabilir. Bu yüzden herkesi bu konuda duyarlı davranıp kan vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.