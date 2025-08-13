Kozanköy ile Hisarköy arasında bugün çıkan yangında yaklaşık 74 dönümlük alandaki makilik bitki örtüsü ve iki çam ağacı yandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına, polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı, askeri personel (KTBK) ile Lapta – Alsancak Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Orman Dairesi, yaz aylarında yangın riskine karşı vatandaşlara ormanlık ve makilik alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmamaları ve herhangi bir duman ya da ateş belirtisini Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirmeleri uyarısında bulundu.

Ekiplerin, yeniden alevlenme ihtimaline karşı gece boyunca bölgede nöbet tutacağı ifade edildi.