Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Ünsaldı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin, geçmişte Kıbrıs milli davasını Türkiye’ye duyurduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı’yı kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’de Kıbrıs Okullarından Yetişenler Derneği adıyla kurulan ardından Kıbrıs Türk Kültür Derneği adını alan derneğin, geçmişte Kıbrıs milli davasını Türkiye’ye duyurduğunu söyledi.

Derneğin Türkiye’de merkezi Ankara’da olmak üzere birçok ilde çalışmalar yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, emeği geçenleri tebrik etti, hayatta olmayanları saygıyla andı.

Türkiye ziyaretlerinde mutlaka Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin şubelerini ziyaret ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak derneğin İstanbul’da gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliğine katıldığını kaydetti.

Türkiye’de yaşadığı dönemde derneğin İstanbul şubesinin yönetiminde yer aldığını ve dört yıl başkanlığını yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devlet yetkilileri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalar yaptıklarını, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu, derneğin başkanı olduğu dönemde ağırladıklarını dile getirdi.

Derneğin yaptığı faaliyetlerin medya aracılığıyla Türkiye kamuoyuna duyurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojinin gelişmesiyle imkanların arttığını kaydetti.

Türkiye’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin kendi kültürünü yaşaması ve bir araya gelmesi için derneğin ve yaptığı faaliyetlerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı meslek gruplarına sahip vatandaşların derneği ziyaret ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Ünsaldı’ya yapacağı çalışmalarda başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, yakın gelecekte Ankara’da buluşacaklarını belirtti.

-Ünsaldı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı ise, Türkiye’deki Kıbrıs Türklerinin selamlarını getirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın derneği ziyaret edip, etkinliklerine katılmasını beklediklerini kaydetti.