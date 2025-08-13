Başbakan Ünal Üstel, 14 Ağustos’un Kıbrıs tarihinin hem kahramanlık hem de acı dolu sayfalarının bir arada yaşandığı gün olduğunu belirterek, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gaziler ile mücahitleri minnetle andı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Üstel, Haspolat, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitleri ile Şehit Pilot Cengiz Topel’i anma ve Serdarlı’nın Kurtuluş Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

1964’te Kıbrıs semalarında destan yazan Şehit Pilot Cengiz Topel’in ebediyete uğurlandığını, 1974’te Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da en genci 16 günlük, en yaşlısı 95 yaşında olan masum sivillerin EOKA-B tarafından katledildiğini, Haspolat’ta ise 15 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğünü anımsatan Üstel, “Cengiz Topel’i, Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerimizin masum şehitlerini, Haspolat’ta canlarını feda eden Mehmetçiklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde sayısız badire atlattığını ve bu süreçte Serdarlı’nın kurtuluşu gibi şanlı zaferlere imza attığını kaydeden Üstel, 1974’te Serdarlı halkının büyük bir cesaret ve direniş örneği sergileyerek bölgesini özgürlüğüne kavuşturduğunu ifade etti.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı öncesinde Kıbrıs Türkü’nün uzun yıllar Rum saldırılarına maruz kaldığını ve esaret altında yaşadığını belirten Üstel, tüm zorluklara rağmen halkın pes etmediğini, varlığını korumak için direndiğini vurguladı.

Üstel, bugün de haksız ambargolara rağmen dimdik duran Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle varlığını sürdüren cesur ve onurlu bir toplum olduğunu belirterek, “Vatanı uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve mücahitlerimizi minnetle anıyorum” ifadesine yer verdi.