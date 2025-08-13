Medya Etik Kurulu, “Gazimağusa’da Acı Son” başlıklı haberde kullanılan görselden dolayı Kıbrıs gazetesi hakkında kınama kararı alarak, görselin tüm yayın platformlarından ivedilikle kaldırılması çağrısında bulundu.

Medya Etik Kurulundan yapılan yazılı açıklamasında, Kıbrıs gazetesi tarafından 11 Ağustos tarihinde yayımlanan “Gazimağusa’da Acı Son” başlıklı haberde kullanılan görselin, gelen şikayet üzerine incelendiği ve söz konusu içeriğin medya etiği bakımından ihlaller içerdiği sonucuna varıldığı belirtildi.

Haberde, “58 yaşındaki bir vatandaşın evinde yaşamını yitirmiş olarak bulunduğuna dair bilgilere yer verilip, bu kapsamda kullanılan görselin gazetecilik meslek ilkeleriyle bağdaşmadığının” değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Görselin haberin içeriğiyle ilişkili olmasına karşın, haberciliğe içeriksel veya anlatısal açıdan anlamlı bir katkı sunmadığı; aksine, merhumun yakınları açısından travmatik etki yaratabilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğrafın dijital mecralarda kalıcı şekilde erişilebilir olması, ailenin yas sürecini uzun vadede olumsuz etkileyebilecek bir risk taşımaktadır.

Gazetecilerin uyması gereken temel ilkelerden biri, insan onurunu zedeleyici içeriklerden özenle kaçınmak; bireylerin şeref ve haysiyetine saygı göstermek ve bu değerlere zarar gelmesini önlemektir. Bu etik yükümlülükler, sadece haberciliğin güvenilirliğini değil, aynı zamanda kamu vicdanını da doğrudan ilgilendirmektedir.

Bu çerçevede, Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Gazetesi hakkında kınama kararı almış ve ilgili görselin tüm yayın platformlarından ivedilikle kaldırılması çağrısında bulunmaktadır. Kurulumuz, medya kuruluşlarının haber üretim ve yayım süreçlerinde kamu yararını gözeten, birey haklarına saygılı ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yayıncılık anlayışını benimsemelerinin, çağdaş medya etiğinin temelini oluşturduğunu bir kez daha vurgulama gereği duymaktadır.”