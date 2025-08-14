Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, A-Level sonuçlarına sahip öğrencilerin Türkiye’deki Ankara Yıldırım Beyazıt, Trakya ve Yeditepe üniversitelerine ayrılan özel kontenjanlar için başvuru ve belge teslim işlemlerinin 15-19 Ağustos’ta yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında ayrılan özel kontenjanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne ulaştırmaları gerektiği belirtilirken; başvuru süresinden sonra teslim edilen belgelerin üniversiteler tarafından dikkate alınmayacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, başvuru esnasında Yeditepe Üniversitesi’ne ilk kez başvuracak öğrencilerin başvurularının alınacağı, Ankara Yıldırım Beyazıt ve Trakya üniversitelerine ise daha önce başvuran öğrencilerin belgelerinin teslim alınacağı belirtildi.

Başvuru formları ektedir

LEVEL BAŞVURU (AYBÜ)

LEVEL BAŞVURU (TRAKYA)

LEVEL BAŞVURU (YEDİTEPE)