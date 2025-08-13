Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), salı günü başlatılan süresiz grevin yarın saat 08.00’de Başbakanlık önünde devam edeceğini, 09.30’da ise basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Sendika, Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde Temmuz maaşlarının 13 gün gecikmeyle ödendiğini, ancak grev nedenlerinin maaşlarla sınırlı olmadığını kaydetti. Açıklamada, Koopbank dahil tüm iş yerlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadığı ve 44 çalışanın işten çıkarılması kararının geri alınmadığı belirtildi.