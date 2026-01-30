Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

ABD, İran'a olası bir saldırı için Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmaya devam ederken Başkan Donald Trump'tan da Tahran'a yönelik yeni bir tehdit geldi.

"ANLAŞMA YAPAMAZSAK NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Beyaz Saray'daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendiren Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu da sözlerin ekledi.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI YAKLAŞIK 50 BİNE YÜKSELDİ

Son olarak ABD Donanması'na ait füze destroyeri USS Delbert D. Black, bugün İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirlemişti. Söz konusu hamle ile birlikte ABD, bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkarmıştı.