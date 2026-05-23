Bu sabah Çatalköy’de meydana gelen ölümlü trafik kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki Azam Khan (E-) yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Çatalköy'de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ZYL 965 plakalı araç sürücüsü Muhammad Azam Khan tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yılbaşından itibaren ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi.