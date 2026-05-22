Tarım Dairesi'nin gıda denetim sonuçlarına göre, sultani üzümle asma yaprağında limit üstü, biberde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Mayıs tarihlerini kapsayan gıda denetimi sonuçlarına göre ithal ürünlerden alınan 38 numunenin 37’si temiz çıktı.

SVS Tic. Ltd. ait sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

-24 yerli üründen 21'i temiz

Öte yandan yerli ürünlerden alınan 24 numunenin 21’i temiz çıktı. Yeşilyurt’ta üretim yapan Tuncer Hüroğlu’na ait asma yaprağında tavsiye edilen bitki koruma ürününün limit üstü olduğu belirlendi. Ürün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tepebaşı’nda üretim yapan Savaş Ozan’a ait sivri biberde ve Tatlısu’da üretim yapan Cemile Çil’e ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu. Sivri biberler imha edilirken, dolmalık biberlerin de imha edileceği belirtildi.