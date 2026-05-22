Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İstanbul’da düzenlenen akademik etkinliklere katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

İstanbul temasları kapsamında panel, toplantı ve söyleşi programlarına katılan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz, uluslararası hukuk ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, ilk olarak İstanbul Üniversitesi tarafından GENÇ ASAM iş birliğiyle düzenlenen, “Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Batı Trakya” başlıklı panele katılarak açılış konuşması yaptı.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM Kıbrıs Paneli çerçevesinde düzenlenen etkinlikte; bölgesel gelişmeler, uluslararası hukuk perspektifi, enerji politikaları, deniz yetki alanları ve güncel jeopolitik dinamikler ele alındı.

Programa İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, diplomatik temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temasları kapsamında ayrıca Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk-Yunan Forumu Türk tarafı Koordinatörü Mustafa Aydın ve forumun Türk tarafı üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede bölgesel diplomasi, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs konusu değerlendirildi.

İstanbul programının son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erhürman, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz’de Değişen Dengeler ve Kıbrıs” başlıklı söyleşiye katıldı.

Rektörlerle görüşen ve öğrencilerle buluşan Erhürman, Kıbrıs sorunu, uluslararası ilişkiler ve gençlerin siyasete katılımı üzerine değerlendirmelerde bulunarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul ziyareti çerçevesinde katıldığı etkinliklerde yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul temaslarını tamamlayarak bugün adaya döndü.