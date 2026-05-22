Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, eğitim kurumlarında gündeme gelen iddiaların toplum vicdanını derinden yaraladığını, ailelerde endişe ve güvensizlik oluştuğunu söyledi.

Akpınar, yazılı açıklamasında, İngiltere'de uygulanan ve çocuk güvenliğini esas alan “Çocuk Güvenliği ve Öğretmen Uygunluk Sistemi"nin (Safeguarding & Teacher Vetting) KKTC'de de oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Sistemle ilgili bilgi de veren Serhat Akpınar, ilk ve ortaöğretimdeki öğretmenler için gelişmiş güvenlik soruşturması yapılarak çocuklara yönelik istismar, taciz, psikolojik yönlendirme veya kimlik manipülasyonu riski taşıyan bireylerin eğitim kurumlarında görev almasının önüne geçildiğini belirtti.

Akpınar, öğretmenlerin, psikolojik uygunluk, etik sorumluluk, çocuk gelişimi hassasiyeti ve toplumsal değerlerle uyum bakımından kapsamlı denetim süreçlerinden geçirilmesi gerektiğini kaydederek, özellikle yurt dışından getirtilen öğretmenler için bu uygulamanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Çocukların güvenliği konusunda toplumun sessiz kalamayacağını da söyleyen DP Genel Sekreteri Akpınar, “Bu konu vicdani , insani ve toplumsaldır.” dedi.