Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sağlık sisteminin vatandaşın en büyük sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, TDP’nin öncelikli hedeflerinden birinin genel sağlık sigortası olduğunu söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kanal T'de Damla Dabis'in programına katılan Zeki Çeler, Türkiye’deki siyasi gelişmeler, TDP’nin siyasi kimliği ve çalışmaları yanı sıra ülkedeki kara para aklama iddiaları ve sağlık alanında yapmayı planladıkları politikalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Çeler, Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin KKTC’yi de doğrudan etkilediğini belirterek, demokrasi ve hukukun önemine vurgu yaptı.

Türkiye’de yaşanan sürecin yalnızca ekonomik değil, demokratik açıdan da ciddi etkiler yarattığını ifade eden Çeler, “Türkiye’de yaşanacak her şey dönüp dolaşıp bize de yansıyor. Hem ekonomik açıdan hem demokrasi açısından etkileniyoruz. Hukukun siyasetin etkisi altında olduğu yönünde ciddi bir algı vardır. Umarız en kısa sürede demokratik teamüllerin ve hukukun üstünlüğünün yeniden hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye ortaya çıkar.” dedi.

-“TDP, 50 yıllık siyasi geçmişe sahip”

TDP’nin 50 yıllık siyasi geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Çeler, partinin sosyal demokrat çizgisini koruyarak yoluna devam ettiğini söyledi.

“TDP toplama bir parti değildir.” diyen Çeler, “Biz sosyal medyada popüler olmuş isimleri vitrine koyarak siyaset yapmıyoruz. Kendi siyasetiyle parlayacak, bu ülkeye katkı koyacak gençlerimiz ve tecrübeli kadrolarımız vardır. TDP’nin odak noktası kişiler değil projelerdir.” ifadelerini kullandı.

-“Kara para aklama iddiaları KKTC’nin imajına zarar veriyor”

Çeler, ülkede oluşan ekonomik yapının ciddi haksız rekabet yarattığını da belirterek, kara para aklama iddialarının KKTC’nin uluslararası imajına zarar verdiğini söyledi.

“Haksız rekabet nedeniyle işini doğru yapan kurumlar zarar görüyor. Devletin görevi ulusal sermayeyi koruyacak şeffaf ve güven veren sistemi oluşturmaktır.” diyen Çeler, hükümetin bu konuda güven yaratıcı adımlar atmadığını savundu.

-“Sosyal hizmetler güçlendirilmeli”

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal politikaların yetersiz olduğunu da belirten Çeler, devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

“Bir annenin ya da babanın ‘Ben öldükten sonra çocuğuma ne olacak?’ diye düşünmesi bu devletin en büyük acizliğidir” ifadelerini kullanan Çeler, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

-“Hedeflerden biri genel sağlık sigortası”

Sağlık sisteminin vatandaşın en büyük sorunlarından biri haline geldiğini de kaydeden Çeler, TDP’nin öncelikli hedeflerinden birinin genel sağlık sigortası olduğunu söyledi.

Çeler, devlet hastanelerinin güçlendirilmesi gerektiğini aktararak, “Vatandaş sağlık primi ödüyor ama hizmet almakta zorlanıyor. Eğer devlette aylar sonrasına MR randevusu veriliyorsa, vatandaş özelde hizmet alabilmeli ve devlet bunun önemli kısmını karşılamalıdır.” dedi. Çeler ayrıca aile hekimliği sisteminin ve bölgesel sağlık ocaklarının güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti.

Programda parti kadrolarına ilişkin de konuşan Çeler, eğitim, ekonomi ve sağlık alanlarında uzman isimlerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ekonomi alanında Erman Yaylalı, Özdemir Kalkanlı, Mehmet Saydam ve İlhan Bora gibi isimlerle; sağlık alanında ise Bülent Dizdarlı, Gülsen Bozkurt ve Halil Hızal gibi uzmanlarla çalıştıklarını belirten Çeler, “Önemli olan sadece aday olmak değil; ülkeyi yönetecek projeleri hazırlamaktır.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile ilişkilerine de değinen Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde iki parti arasında ciddi bir sinerji oluştuğunu söyledi.

“Genel seçimlerde herkes kendi tüzel kişiliğiyle seçime girecek ama hükümette ortaklık hedefimiz vardır.” diyen Çeler, bayram sonrası CTP’nin TDP’ye ziyaret gerçekleştireceğini ve iki parti arasında yerel seçimler ile olası iş birliklerinin de görüşüleceğini açıkladı.