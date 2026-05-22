Karaağaç-Alevkayası ile Esentepe-Alevkayası yolu pazar günü yapılacak ralli nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından pazar günü düzenlenecek Tırmanma Şampiyonası’nın 2’nci yarışı nedeniyle Karaağaç-Alevkayası ile Esentepe-Alevkayası yolu 09.00-16.00 saatleri arasında kapatılacak, ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

Bahse konu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.