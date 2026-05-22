Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz botu hattı döşenmesi kararı alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun, Doğu Akdeniz’de Türk milletinin ortak geleceğini güvence altına alacak stratejik bir hamle olduğunu söyledi.

Gülbahar konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, projenin KKTC’nin ekonomik alt yapısını güçlendireceğine, enerji maliyetlerini düşüreceğine ve ülkenin üretim kapasitesini artıracağına inanç belirtti.

Deniz altından kurulacak doğal gaz hattının, Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının kalıcılığını pekiştireceğini kaydeden Gülbahar, “İki devlet arasındaki kader ortaklığını daha da sağlamlaştıracak, Doğu Akdeniz’de Rum komşularımız ve Yunanistan tarafından Kıbrıs Türkü ile Türkiye aleyhine kurulmaya çalışılan enerji oyunlarını bozacaktır.” ifadelerini kullandı.

Projenin, KKTC’nin izolasyonlara karşı direncini artıracağını ve enerji alanında bölgesel iş birliklerinin de önünü açacağını söyleyen Gülbahar, çevreci ve daha verimli enerji kullanımına geçiş açısından da önemli bir kazanım sağlanacağını da ekledi.

Gülbahar, “Rum-Yunan ikilisinin” KKTC’nin egemen eşitliğini kabul etmelerini beklemenin “boşuna hayal” olduğunu ifade ederek, “Kendi göbeğimizi Anavatan Türkiye ile birlikte biz keseceğiz.” dedi.

Rumların elektrikte, gazda, egemenlikte, uluslararası alanda düşmanlık hamlelerine rağmen, hakların mücadeleyle alınacağını ve kalkınma hamlesinin başarıya ulaşacağını söyleyen Gülbahar, “federasyon hayali kuranların” Kıbrıs Türkü’ne fayda sağlayamayacağını ifade etti.