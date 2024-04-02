“Mustafa Çağatay örnek bir şahsiyetti”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’ın vefatının 35’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre, mesajında, Çağatay’ın Kıbrıs Türk siyasi tarihine damga vuran bir isim olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Merhum Kurucu Başbakan’ımız Mustafa Çağatay, yüreği insan sevgisiyle dolu, nezaket sahibi, ikna gücü yüksek, uzlaşmacı ve birleştirici bir yapıya sahip olan idealist, disiplinli ve görevini büyük bir titizlik içerisinde yerine getiren ve olaylı tartışmalarda mütevazı bir biçimde geri çekilerek sessiz kalmayı tercih eden bir şahsiyetti. Başbakanlık yanı sıra, Türk Cemaat Meclisi üyeliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi üyeliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası’nı Hazırlama Komitesi üyeliği ve Sözcülüğü, Maliye, Çalışma-Sosyal İşler ile Sağlık Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş Mustafa Çağatay örnek bir şahsiyetti. Çağatay, devletin üst kademelerinde halkımıza hizmet veren ve Kıbrıs Türk siyasi tarihine damga vuran bir isimdi. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu coğrafyada başımız dik ve onurlu bir siyaset geliştirebilmek, varlığımızı sürdürebilmek için Çağatay gibilerin verdikleri mücadeleyi taçlandırabilmek adına Kıbrıs Türk halkı olarak egemenliğimizi, var oluşumuzu sürdürmek zorundayız.”

Töre, mesajında, “Çağatay’ı vefatının 35’inci yıl dönümünde en derin saygı ve rahmet duygularıyla anıyorum” dedi.