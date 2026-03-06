Girne Kaymakamlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karpaşa, Özhan ve Kılıçarslan köyü bölgelerinde 2-6 Mart tarihleri arasında ağır silah atışları yapıldığını belirterek, patlamamış mühimmatın arazide kalması ihtimaline karşı bölge halkını dikkatli olması konusunda uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, atış alanı çevresinde veya atış alanı civarındaki vatandaşların, can ve mal güvenliği açısından şüpheli cisimlere kesinlikle dokunmamaları ve durumu derhal yetkili makamlara bildirmeleri gerektiği kaydedildi.