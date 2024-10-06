(kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen İkametgahtan Sirkat suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu Jamilya Baymuradova bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Hacıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.06-05.10.2024 tarihleri arasında Gönyeli’de Kanarya Sokakta sakin C. N. P'ye ait ikametgahın elbise odasında kilitli vaziyette bulunan dolabının çekmecesi içerisindeki kutuda muhafaza ettiği 80 adet toplam değerleri 424,000 TL olan çeyrek altın, 30 adet toplam değerleri 91.200 TL olan gram altın, 10 adet toplam değerler, 106.000 TL olan yarım altın, 20 adet toplam değerleri 16.000 TL olan işlemeli maşallah altın, 4 adet toplam değerleri 85.000 TL değerindeki tam altın, üzerinde ‘’Ceyda’ yazılı olan 50.000 TL değerindeki altın künye, 1 adet sonsuzluk şeklinde değeri 70.000 TL olan pırlanta yüzük, 1 adet değeri 120.000 TL olan tektaş damla detaylı pırlanta kolye ve 18 adet toplam değerleri 70.000 TL olan düz altın zincir ziynet eşyasının kimliği meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis, meselenun polise 05.10.2024 tarihinde rapor edildiğini, müştekinin ifadesinde eve sadece temizlik için zanlının girdiğine dair bilgi verdiğini belirtti.Polis, meselede şüpheli olarak tespit edilen Jamilya Bayluradova'nin derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, suçun işlendiği tarihte zanlının müştekinin evinde çalıştığını, ağustos ayında ülkeden çıkış yaptığını, müştekiye geri gelince çalışmaya devam edeceğini ancak eylül ayında ülkeye geri gelmesine ragmen müştekiyle temasa geçmediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde hiçbir kuyumcuya gitmediğini, altınları görmediğini beyan ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasınasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, suçsuz olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğullaarı, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.