Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin borçlarını 15 Haziran'a kadar kapatması gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, abonelerin 30 Nisan 2026'ya kadar oluşan borçlarını en geç 15 Haziran'a kadar ödemesi; belirtilen tarihe kadar hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Mayıs 2025 sonu itibarıyla 12 fatura dönemi ve üzeri borcu bulunan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı ifade edildi.

Abonelerin mağduriyet yaşamaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişeleri veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatması istendi.