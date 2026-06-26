Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 35 -38 derece dolaylarında seyredeceğini, hafta sonu sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli havanın etkisinde kalacak.
Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.