Enver Ermetal, sözü müziği kendine ait olan “Kıbrıs'ımın Kızları” adlı yeni eserinin tanıtım gecesini gerçekleştirdi.
Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında seyredecek...Hafta sonu yer yer sis bekleniyor
İçeriği Görüntüle
Retro Çalgıcıları’nın sahneye çıktığı ve Akkule Cafe Bar & Müzikhane’de yer alan etkinlikte konuşmalar yapıldı.
Ermetal etkinlikte, eserin çıkış hikayesini paylaşarak katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi ve Kültür Dairesi'ne teşekkürlerini iletti. Gecede daha sonra, katkı sağlayanlara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından, eserin klibi izlendi.