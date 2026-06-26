Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, yerel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa’da henüz aday göstermemesini eleştirdi.

Atan, UBp ve CTP yetkililerine “Aday bulmakta sıkıntı mı yaşadınız?” sorusunu yöneltti.

Kamusen’den verilen bilgiye göre, Mayıs TV’de yayınlanan Meltem Sakin ile Mayıs Manşet programında yaklaşan yerel seçimleri, seçim sistemi ve sandık güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atan, seçimlerin en kritik merkezinin başkent olduğunu söyledi.

Atan, “siyasetin amiral gemisi” olarak nitelendirilen Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) için iki büyük partinin aday çıkarmamasının parti tabanlarında da "rahatsızlık yarattığını" savunarak, “Aday bulmakta sıkıntı mı yaşandı? Hangi parti başkent belediyesini kazanırsa, genel siyasette de o partinin öne geçeceği unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bu seçim döneminde halkın sandığa olan ilgisinde gözle görülür bir artış beklediğini söyleyen Atan, toplumda güçlü bir yenilenme arzusu bulunduğunu, mevcut düzenden rahatsız olan ve değişim isteyenlerin çoğunlukta olduğunun hissedildiğini ifade etti.

Mevcut seçim sisteminde teknik aksaklıklar ve karmaşa olduğunu savunarak bu yapının "sürdürülemez" olduğunu söyleyen Atan, karma oy sisteminin kaldırılması için çağrı yaparak, iki farklı seçimin aynı gün yapılmasının sandıkta büyük bir kaosa yol açacağını belirtti.