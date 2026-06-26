Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümeti ülkeyi her alanda çökertmekle suçlayarak, eleştirilerde bulundu.

HP'den verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs TV'de Ahmet Kaptan'ın programına konuk olan HP Genel Sekreteri Alas, ülkedeki ekonomik sıkıntılar, yüksek gıda fiyatları, sağlık ve eğitimdeki aksaklıklar ile kamu yönetimindeki sorunlara dikkat çekerek, partisinin çözüm önerilerini ve eleştirilerini dile getirdi.

Alas, gıda fiyatlarındaki artışın ithalata bağımlılık ve üretim maliyetlerinden kaynaklandığını, gıda güvenliği için “Tohumdan sofraya” denetim ve yerel üretimin güçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ülke borcunun 25 milyar liraya ulaştığını ileri süren Alas, hükümetin borcu borçla kapatmaya çalıştığına işaret etti.

Sağlıkta yalnızca hastane açmanın yeterli olmadığını, altyapı, cihaz ve personel eksikliğinin giderilmesi gerektiğini de vurgulayan Alas, eğitimde konteyner sınıflar ve öğretmen açığının sürdüğünü, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin siyasete alet edildiğini öne sürdü.

Kamuda liyakat eksikliği ve siyasi atamaların verimsizlik yarattığını belirten Alas, HP’nin temiz toplum temiz siyaset ve yolsuzlukla mücadele ilkesine bağlı olduğunu hatırlattı.

Milletvekilliği ile yerel seçimlerin birleştirilmesine karşı çıkan Alas, bunun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve halk üzerinde yük oluşturacağını savundu. Alas, HP’nin güçlü bir şekilde iktidara gelmesi halinde tüm bu sorunları çözme iradesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.