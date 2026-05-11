Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engelli bireylerin karar mekanizmalarında yer alan, topluma yön veren eşit bireyler olması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği de “Engelliler Haftası” dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında derneğin geleneksel dayanışma balosunun bu yıl 16 Mayıs Cumartesi akşamı Girne Lords Palace Otel’de yapılacağı da duyuruldu.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit basın toplantısında, engelli bireylerin toplumun dışında değil, tam merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.

Ülkede hala birçok engelli bireyin, fiziksel engellerin yanında fırsat eşitsizliği, erişim eksikliği, istihdam yetersizliği ve toplumsal önyargılarla mücadele ettiğini söyleyen Kibrit, engelli bireylerin, “yardım bekleyen bireyler” değil, üreten, karar mekanizmalarında yer alan, topluma yön veren eşit bireyler olması gerektiğini ifade etti.

Geleneksel dayanışma balosuna da değinen Kibrit, Lords Palace Otel’de yapılacak dayanışma balosunun amacının, derneğin engelli bireylere yönelik hizmetlerini sürdürülebilir kılmak, yeni projelere ve derneğin daha çok bireye ulaşmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Günay Kibrit, balodan elde edilecek gelirle Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyacı olan cihazların alınacağını da ifade ederek, tüm vatandaşları baloya davet etti.

-Erdoğan

Ortopedik Özürlüler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Faize Erdoğan da, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Basın Toplantısında Lords Palace Otel Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Aydıntaş ve Hayriye Vurdu Organizasyon Direktörü Hayriye Vurdu da baloyla ilgili konuştu.