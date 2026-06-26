Erenköy- Karpaz Belediyesi’in organize ettiği Gençlik, Spor ve Plaj Festivali, Blue Heaven Plaj Restoran Cafe, Yenierenköy Halk Plajı’nda başladı.

“Yaz’a Enerji Kat” sloganıyla üç gün devam edecek plaj etkinlikleri çerçevesinde Plaj Koşu Yarışları ve Küçükler Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Plaj koşu yarışlarına 50 ilkokul ve ortaokul öğrencisi katılırken, voleybol turnuvasında da küçükler filede mücadele verdi.

Yenierenköy’de yarın yer alacak etkinlikler ise sabah saat 10.00’da başlayacak.

Plajdaki etkinliklerden U-13 ve U-17 voleybol turnuvaları gün boyu izlenebilecek.

Öte yandan daha küçük yaştaki çocuklar için kumda çocuk oyunlarıyla çocuklar eğlenceli saatler geçirebilecek. Etkinlik 10.30 - 12.00 arasında yapılacak.

Plajda 17. 00’de çocuklar için Survivor etkinliği yapılacak.

Yenierenköy Halk Plajı’ndaki son gün etkinliklerinde Dj Arcan’ın setleri sabah 10.00’dan itibaren dinleyicilerle buluşacak.

Plajda Zumba dansının yanı sıra turnuvaların final maçları oynanacak.