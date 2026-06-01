Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “sahte evrak tedavüle sürme” suçundan yargılanan Kıbrıslı Rum Georgios Ptisillides hakkındaki dava karara bağlandı. Ağır ceza heyeti, sanığı 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Barkın okudu. Barkın, sanığı kendi ikrarları, mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

“CİDDİ VE YAYGIN SUÇLARDAN”

Sanığın mahkûm olduğu sahte evrakı tedavüle sürme suçunun uzun süreli hapis cezası öngören ciddi, yaygın ve artan suçlardan olduğunu belirten Yargıç Barkın, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

SİGORTA TARİHLERİYLE OYNADI

Suçun olgularına değinen Yargıç, sanığın eski araç sigortasının tarihleriyle oynayarak belgeyi sahtelediğini, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak amacıyla görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini söyledi.

“KAMU OTORİTESİNE KARŞI İŞLENEN SUÇ”

Sanığın işlediği suçun kamu otoritesine karşı işlenen bir suç olduğunu belirten Yargıç, araç sigortalarının trafik güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kamu otoritesini hiçe sayan sanığa hapis dışında bir ceza verilemeyeceğini kaydetti.

6 AY HAPİS CEZASI

Her davanın kendine özgü olguları bulunduğunu ve değerlendirmelerin buna göre yapıldığını ifade eden Yargıç Barkın, sanığın suçunu kabul etmesini ve polise yardımcı olmasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.