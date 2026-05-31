Bayram ziyareti maksadı ile cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu Ahmet Sadi Akgönül’ü ziyarete giden baba zanlı E.A’ün getirmiş olduğu yemek kapları içerisinden yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yemek Kabında Uyuşturucu Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ olayla ilgili bulguları aktardı. Öztuğ, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 raddelerinde, Lefkoşa’da Yeni Merkezi Cezaevi’nde Ağır Yaralama suçundan hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu Ahmet Sadi Akgönül’e ziyarete gelen zanlı E.A’ün getirmiş olduğu yemek kapları içerisinde gizlenmiş bir adet, henüz miktarı tespit edilemeyen tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

İtiraf Niteliğinde İfade Verdi

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının cezaevinden teslim alınarak şubeye celp edildiğini ve itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini söyledi.

Analiz Sonuçları Bekleniyor

Polis ayrıca alınan emarenin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 8 Gün Tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.