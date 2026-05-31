Ülkemizden sahte pasaport ile çıkış yaparak Türkiye’ye giden, orada durumun anlaşılması üzerine İNAD (Kabul Edilemez Yolcu) ilan edilerek geri gönderilen zanlı P.A aleyhine getirilen “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Türkiye’de Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı P.A’nin 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.35’te Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken TC Polisi tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı.

KKTC’ye Giriş ve Çıkış Yaptığı Belirlendi

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek, bu bağlamda sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Pasaportun Kaynağı Araştırılıyor

Polis, zanlının başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca konu pasaportun nasıl ve nereden temin edildiğinin araştırılacağını belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.